Mübadillerin yanlarında getirdikleri asırlık eşyalar dernek binasında sergileniyor

Mübadele sırasında Balkanlardan Sinop’a yerleşen muhacirlerin yanlarında getirdikleri yapımı 100 yıldan daha eski olan günlük kullanılabilecek eşyalar ve çeşitli örtüler, dernek binasında ziyaretçilere sergileniyor.

Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği, 100 yıl önce göç ederken atalarının yanlarında getirdikleri her biri en az 100 yıllık olan çeşitli günlük kullanım eşyaları, örtüler, kıyafetler ve tarım aletlerini dernek binasında oluşturdukları odalarda ziyaretçilere sergiliyor.

Dernek binasının kendilerine 2020 yılında Sinop Belediyesi tarafından tahsis edildiğini kaydeden Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, “Derneğimizi kurduğumuz günden bu yana köylerden birinci kuşak mübadillerin getirmiş olduğu objeleri topluyoruz. Bu binamız 2020 yılında açıldı, tabi pandemi başlayınca iki yıl pek etkinlik yapamadık ama binamız devamlı büyüdü. Her gelen mübadil vatandaşlarımız köylerinden evlerinden buldukları eşyaları getirdiler, biz de düzenledik. Binamızı il içi ve dışından ziyaret eden çok, her gün açık tutmaya çalışıyoruz günde ortalama 10-15 kişi geliyor” diye konuştu.

Derneği ziyaret edenlerin oluşturulan sergiye ilgi gösterdiklerini söyleyen Aral, “1923’te Yunanistan ile yapılan anlaşma gereği yanlarında getirebildikleri kullanılabilecek mutfak, çeyiz, sandık eşyaları. Biz bunları gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Eşyalar 100 yılın üzerinde, zaten bu yıl hem Cumhuriyetimizin hem de mübadelenin 100. yılı” şeklinde konuştu.

Mübadelenin 100. yılında dernek olarak yürütecekleri faaliyetleri anlatan ’Mübadelenin 100.yılı Kültür ve Göreneklerimiz’ Proje Koordinatörü Sevgi Aral, “İlk önce 28 Ocak’ta göç yollarında ölenlerimizin anısına denize karanfil bırakacağız. Onun dışında 10 Mart’ta mübadele ve göç yollarını anlatmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi ile Sinop Üniversitesi iş birliğinde panel yapılacak. Ardından Balkan kültür ve yemeklerinin tanıtımını hem derneğimizde hem de mübadil köylerimiz olan Hacıoğlu ve Karacaköy’deki teyzelerimizle beraber yaparak kitap çıkaracağız” dedi.