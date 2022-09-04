Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında motosikletten düşerek kafasını betona çarpan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Uğur Mumcu Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 57 KL 536 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan A.E., yolun kenarındaki kaldırıma çarptığı sırada dengesini kaybederek motosikletten düştü. Kafasını betona çarpan sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.