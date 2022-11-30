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Motosikletten düşen motokurye yaralandı
Sinop’ta seyir halindeyken motosikletten düşen motokurye yaralandı.
SİNOP 30.11.2022, 20:51
Sinop’ta seyir halindeyken motosikletten düşen motokurye yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. hakimiyetindeki 57 AAV 848 plakalı motosiklet, seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletten düştü. Sürüklenen motokurye yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.