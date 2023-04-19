Minik öğrenciler, emniyet müdürü koltuğuna oturdu

Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu ilkokul öğrencilerine bıraktı. Telsizden konuşan minik öğrenci, “33-10/Merkez, hepinize iyi görevler dilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarım” anonsu yaptı.

Sinop Merkez Osmaniye İlkokulu Müdürü Bekir Dinçsoy ile öğrenciler İnci Yazıcı(9), Eslem Bozkurt(9) ve Mustafa Poyraz Çınar(6), Ramazan Bayramı ile denk gelmesi münasebetiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını erkene alarak Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner’i makamında ziyaret etti. Ziyarette ilkokul öğrencileri, temsilen Emniyet Müdürü Çetiner’in makam koltuğuna oturdu. Öğrenciler, telsizden anons geçmeyi de ihmal etmedi. Telsizden konuşan minik Eslem, “33-10/Merkez, hepinize iyi görevler dilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarım” anonsu yaptı.

Minik öğrenciler ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ve çok heyecanlandıklarını dile getirerek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ise “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle emniyet müdürlüğümüze ziyarete gelen ve aynı zamanda koltuğumu benden almak isteyen gençleri görünce çok mutlu oldum. Onları üniformalarıyla birlikte odamızda ağırladık, telsiz anonslarına girdiler. Bu manada 23 Nisan’ı erken bir kutlamayla birlikte çocuklarımızla neşeli kutladık, onları mutlu ettik. En azından onların zihinlerinde polislikle ilgili olumlu izler anımsattık” diye konuştu.

Ziyaretin ardından öğrenciler, Emniyet Müdürü Çetiner’in makam aracına binerek şehir turu yaptılar.