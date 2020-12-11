Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Boyabat Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2018 yılında başlanan; masal yarışması projesi ile hazırlanan “Minik Kalemlerden Boyabat Masalları” kitabı basıldı.

Boyabat’taki birçok okuldan öğrenciler; Boyabat’ın kültürel değerlerini içerisinde barındıran masallar yazdılar. Dereceye giren masallar, görsel sanatlar öğretmenleri tarafından resimlendirilerek kitap haline getirildi.

Tıpkı geleneksel masallar gibi gelecek nesillere aktarılması amaçlanan bu masal kitabı; pandemi sürecinden sonra Boyabat Belediyesi tarafından Yaşayan Kültürel Miras Müzesi’nde gerçekleştirilecek imza töreni ile minik yavrulara armağan edilecek.

Proje sonucu duyduğu memnuniyeti dile getiren Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “2018 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte başlattığımız projeyle minik yavrularımız hayal güçlerini satırlara döktüler. Kıymetli öğretmenlerimizin yoğun resimleme çalışmaları sonucu bu masallar kitap haline getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da bu bağlamda çok teşekkür ediyorum. Boyabat’ımızın kültürel hafızasını yansıtan bu eseri pandemi sürecinden sonra inşallah yavrularımızla buluşturacağız. Projeye emeklerinden ötürü Milli Eğitim Müdürümüz Osman Özkan’ın nezdinde masallarımızı resimleyen görsel sanatlar öğretmenlerimize, halk bilimcilerimiz Mesut, Elçin Yayla’ya ve en büyük alkışı hak eden masal yazarı öğrencilerimize candan teşekkür ediyorum. Ecdadımızın gönlüne uzanan masallar gibi Boyabat’ımızın da güzel bir geleceği olsun inşallah. Her şey çocuklarımız için” dedi.