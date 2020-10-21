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Minik Beril’in park talebine Başkan Çakıcı kayıtsız kalmadı

MİNİK BERİL SANEM YAŞADIĞI YERE PARK YAPILMASI İÇİN MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEK TEK İMZA TOPLAYARAK BELEDİYE BAŞKANI ŞEFİK ÇAKICI'YA TESLİM ETTİ.

SİNOP 21.10.2020, 16:08
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Minik Beril’in park talebine Başkan Çakıcı kayıtsız kalmadı

Sinop’un Boyabat ilçesinde minik Beril Sanem yaşadığı yere park yapılması için mahalle sakinlerinden tek tek imza toplayarak Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’ya teslim etti.

Boyabat Yenimahalle Gogok Deresi Sokak’ta ikamet eden minik Beril Sanem yaşadığı yere park yapılması için mahalle sakinlerinin tek tek evini gezerek imza topladı. Topladığı imzaları bir dilekçe ile Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’ya iletti.

Başkan Çakıcı, Yenimahalle Gogok Deresi’nde belediyenin hiç bir parselinin olmadığını ifade ederek satış yapmak veya kiralama yapmak isteyen olursa konuyu değerlendirmek istediklerini söyledi.

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