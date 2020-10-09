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MHP’den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı
MHP'DEN VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI MHP TÜRKELİ İLÇE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ MASKE VE BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ DAĞITILDI.
SİNOP 09.10.2020, 18:08
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MHP Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara ücretsiz maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşların korona virüs salgınından korunması amacıyla 2 bin adet ücretsiz maske ve korona virüs önlemlerine ilişkin bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
15 Temmuz Şehitler Meydanı’na ve ilçede kurulan pazar yerinin girişine kurulan stantlarla vatandaşlara korona virüs salgınından korunmak amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmenin yer aldığı bilgilendirme broşürü ile ücretsiz maske dağıtımı gerçekleşti.
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