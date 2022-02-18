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Mesleki Eğitim Programı ile hem iş öğreniyor hem de diploma alıyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteklediği ’Mesleki Eğitim Programı’na katılan öğrenciler hem iş sahibi oluyor hem de lise diploması alıyorlar. Özellikle lise çağındaki öğrencilere istedikleri alanda iş fırsatı sunuluyor.

SİNOP 18.02.2022, 09:01
Mesleki Eğitim Programı ile hem iş öğreniyor hem de diploma alıyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteklediği ’Mesleki Eğitim Programı’na katılan öğrenciler hem iş sahibi oluyor hem de lise diploması alıyorlar. Özellikle lise çağındaki öğrencilere istedikleri alanda iş fırsatı sunuluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Mesleki Eğitim Programı’na katılanlar, hem iş sahibi hem de diploma sahibi oluyor. Özellikle lise öğrencilerine yönelik hazırlanan programda, yaş sınırı olmaksızın en az ortaokul mezunu herkes katılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve sanayi bölgelerindeki Meslek Eğitim Merkez Büroları vasıtasıyla hem işçi ve çırak bulmakta zorluk çeken sanayicilerin iş gücü ihtiyaçlarına cevap vermeye, hem de çalışanların çıraklıktan başlayarak usta öğreticiliğe kadar belge sahibi olmaları sağlanıyor. Öğrenciler, çırak olarak çalıştıkları iş yerlerinden en az asgari ücretin yüzde 30’u, dördüncü sınıfta olan kalfa öğrenciler ise asgari ücretin yüzde 50’si kadar ücret kazanarak hem iş sahibi oluyor hem de kazanç sağlıyor. Aynı zamanda eğitim süresi boyunca da sağlık sigortaları, okul tarafından karşılanıyor.

Sanayide otomotiv sektöründe Usta Öğretici Mahmut Bilgiç, “İlimizde bulunan çıraklık eğitim merkezinin vermiş olduğu destekle sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Bundan ötürü de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Elimizde şu anda iki tane çırağımız mevcut. Çıraklarımızı en iyi şekilde eğitip Sinop sanayisinde hizmette bulunmaları için uğraşıyoruz, gerekli eğitimleri vermiş oluyoruz. Çıraklık eğitim merkezinde uygulamış olduğu lise diploması ve ustalık belgesi sorunlarının ortadan kalmasıyla çocuk öğrencilerimizi burada eğitim görmesinden hoşnuduz” dedi.

Sinop Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Uzman Öğretmen Derya Özdemir ise “İş yerleri ve öğrencilerimizi buluşturuyoruz. 34 alan ve 184 dal içerisinde çalışabilecekleri alan ve dal belirliyoruz. İş yeri sahipleriyle görüştürüyoruz. Uygun olan yerlerle birlikte öğrenci velisi, iş yeri sahibi ve okul yönetimi kapsamında sözleşme imzalanıyor ve eğitimlerine başlıyorlar. Eğitim öğretim süreçlerinde de bir gün teorik eğitim için okulumuza geliyorlar, geri kalan 4 günde de iş yerlerinde pratik eğitimlerini usta öğreticilerle birlikte sürdürüyorlar. Burası bir meslek lisesi, 4 yıllık eğitimin sonunda öğrencilerimize ustalık belgeleri ve akabinde de mezun oldukları alan ve dalda meslek lisesi mezuniyet diploması vererek mezun ediyoruz” diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerin aynı iş yerinde ya da aynı sektörde istihdam edilme oranlarının yüksek olduğunu dile getiren Özdemir, girişimcilik ruhu yüksek olan bazı öğrencilerin de kendi iş yerlerini açarak sektöre devam ettiklerini ifade etti.

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