Melih Keleş: “Gönüllerde engel olmaz, asıl engel zihinlerdedir”

Sinop’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile kutlanmaya başladı. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, "Biliyoruz; gönüllerde engel olmaz, asıl engel zihinlerdedir. Zihinlerdeki engeller aşılırsa, yollar da ufkumuz da sonuna kadar açılır" dedi.

Sinop Valiliği bünyesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlama etkinlikleri başladı. Eski otogar mevkisinden başlayarak Sakarya Caddesi üzerinden ve Hükümet Meydanına bando eşliğinde yürüyüş gerçekleşti. Yürüyüşe kamu kurum ve kuruluş amirlerinin yanı sıra katıldı.

Sinop Özel Eğitim İlkokulu ve İş Okulu 7. sınıf öğrencisi Uğur Topal, “Engelleri hep beraber ortadan kaldırabiliriz, onlara sevgi ve şefkat ile sevebiliriz” dedi.

Sinop Özel Eğitim İlkokulu ve İş Okulu 7. sınıf öğrencisi Mertcan Şentürk ise engellilere yönelik düzenlenen etkinliklere katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Hükümet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, bakanlık olarak engelli vatandaşları sosyal hayata katmak amacıyla projeler yürüttüklerini belirtti. Keleş, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile engellilerimizin sorunları, engelliliğin nedenleri ve önlenmesi, engellilerin eğitimi, istihdamı gibi hususların yeniden gündeme gelmesi hedeflenmekte, toplumumuzda bu konularda farkındalık bilinci oluşturulması amaçlanmaktadır. Biliyoruz; gönüllerde engel olmaz, asıl engel zihinlerdedir. Zihinlerdeki engeller aşılırsa, yollar da ufkumuz da sonuna kadar açılır. Bakanlığımızın yapmaya çalıştığı da tam olarak budur. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğu gibi ahlaki ve vicdani bir görevdir. Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden birisi de engellilerimizin hayatın her alanına sorunsuz bir şekilde erişebilmesidir. Bunun için kamuya açık binalar, park ve bahçeler engelli erişimine uygun hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

“Güçlü bir toplum olmanın öncelikli şartı: Eşit fırsat ve imkânlar”

Konuşmasına şu şekilde devam eden Keleş, “Geleceğe güvenle bakan, güçlü bir toplum olmanın öncelikli şartı tüm bireylerin eşit fırsat ve imkânlardan yararlanabilmeleri, birlik beraberlik ile ortak umutları ve hedefleri paylaşarak yaşayabilmeleridir” dedi. Engelli bireyler için mevcut yasal düzenlemelerden en iyi şekilde hizmet almasını sağlamak için tüm sivil toplum kuruluşlarına ve bireylere özel görevler düştüğünü söyleyen Keleş, “Bizler engellilerimize hizmet ederken gönüller arası köprü kurma anlayışı içerisindeyiz. Her zaman sizlerin yanında olduğumuzu ifade ediyorum, engelsiz bir dünya diliyorum” diye konuştu.