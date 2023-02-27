Maviş: “Yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yapacağız”

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “El ele vereceğiz, yaralarımızın sarılması için ne gerekiyorsa devlet-millet dayanışmasıyla yapacağız” dedi.

6 Şubat sabahı AK Parti Genel Merkezi tarafından Adıyaman’a görevlendirilen Milletvekili Maviş, ilk andan itibaren bölgedeki ihtiyaçların saptanması, eksikliklerin giderilmesi ve yardım faaliyetlerinin koordine edilmesinde görev aldı. Maviş, depremden en çok etkilenen Adıyaman Gölbaşı ve Besni ilçelerinde de hem ilçe merkezi hem de köy ziyaretleri yaparak depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye’nin deprem acısını yüreğinde yaşadığını belirten Milletvekili Maviş, "Ülkemiz çok büyük bir afet ve acı yaşadı. Ülkece yüreğimiz yandı. En büyük üzüntümüz yitirdiğimiz canlarımızdır. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası bölgede büyük bir dayanışma ve kenetlenmenin yaşandığını aktaran Maviş, “Deprem felaketinin hemen ardından Türkiye olarak birbirimize kenetlendik, depremzedelerimizin yanında olmak için seferber olduk. Bir kez daha gördük ki Türkiye iyilik yurdudur. Kumbarasındaki parayı afetzede kardeşlerine gönderen minik yavrularımızdan, kolundaki bileziği bağışlayan ev hanımlarımıza, tüm birikimini gözünü kırpmadan gönderen amcalarımızdan, depremzedelere evini, yuvasını açan ailelerimize kadar, bu ülkenin her bir insanı yardımlaşmanın en güzel örneğini sergiledi. Allah milletimizden razı olsun. İnşallah her zaman olduğu gibi el ele vererek yaralarımızın sarılması için ne gerekiyorsa Devlet-Millet dayanışmasıyla yapacağız" dedi.

“Afet konutlarını 1 yıl içinde tamamlayacağız”

Yeni yapılması planlanan afet konutları hakkında da açıklamalarda bulunan Maviş, Sayın Cumhurbaşkanımız her gittiği yerde vurguluyor. Aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da yoğun bir şekilde çalışıyor. 10 ilimizde eş zamanlı cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini başlatıldı. Allah’ın izniyle 1 yıl içerisinde evi yıkılan vatandaşlarımızın tamamının evlerini yapacağız” diye konuştu.