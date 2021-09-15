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Maviş: “Orman Bölge Müdürlüğümüz hayırlı olsun”

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nün kuruluşuyla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını, kısa süre içinde kuruluş kararının Resmi Gazete’de ilan edileceğini söyledi.

SİNOP 15.09.2021, 13:07
Maviş: “Orman Bölge Müdürlüğümüz hayırlı olsun”

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nün kuruluşuyla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını, kısa süre içinde kuruluş kararının Resmi Gazete’de ilan edileceğini söyledi.

Maviş, 2021 yılının Ocak Ayında Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nün yeniden kurulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti. Maviş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Orman Bölge Müdürlüğü’nün kuruluş süreçlerini değerlendirmek için 14 Eylül Salı günü bir araya geldiklerini, Orman Genel Müdürlüğü’nün teknik çalışmalarının tamamlandığını, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın onay süreçlerinin tamamlandığını, Tarım ve Orman Bakanı’nın Resmi Gazete’de kuruluş ilanının yayımlanmasını beklediklerini ifade etti.

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