Sinop’ta son günlerde yaşanan hamsi bolluğunun ardından balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan çinekop tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Balıkçılar denizlerdeki balık bolluğunun tezgahlara da yansıdığını aktardı.

Palamut ve hamsi bereketiyle başlayan balık av sezonu, son günlerde çinekopla şenlendi. Kilosu 40 ile 50 TL arasında olan çinekop, denizlerimizde bol miktarda görülüyor. Balıkçıları memnun eden balık bolluğunun ilerleyen günlerde artacağı tahmin ediliyor.

Tezgahlarda kilogram fiyatı 40-50 lira arasında olan cinekopun fiyatının ilerleyen günlerde düşeceğini tahmin eden balıkçılar vatandaşın balığa doyacağını belirtiyor.

Sinop’ta uzun yıllardır balıkçılık yapan Adnan Demir, taze çinekopun tezgahlara düşmeye başladığını ve ilerleyen günlerde daha da bol olacağını söyledi. Demir, ”Çinekop balığı son bir haftadır başladı. Marmara’dan giren çinekop Karadeniz’de gözüktü. Denizde çinekop çok. Birkaç gün sonra bu balık bollaşacak ve yaklaşık 1 aya kadar devam edecek bolluğu. Şuan farklı boyutlarda çıkıyor. Büyüklüğüne göre fiyatlar ayarlanıyor. Havaların soğumasıyla bakalım durumlar nasıl olacak nasip kısmet diyoruz" dedi.