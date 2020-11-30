Lokantalara gelen kısıtlama balık fiyatlarını düşürdü

Sinop’ta restoranların birçoğunun kapalı olması, açık olanlarında dışarıya sınırlı ölçüde servis hizmeti vermesi balık fiyatlarını düşürdü.

Son dönemde Sinop’ta artan pandemi vakaları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık restoranlarının bir çoğunun kapanması, açık olanların da dışarıya sınırlı ölçüde servis hizmeti vermesi balık fiyatlarını aşağıya çekti. Sinop’ta tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü. Sinop’ta bugün hamsinin kilosu 15-10 TL arasında satılırken, diğer balık çeşitlerinin fiyatı da eskiye göre daha düşük seyrediyor.

Pandemi nedeniyle balık restoranlarının bir çoğunun kapalı olması, açık olanlarında dışarıya sınırlı ölçüde servis hizmeti vermesi nedeniyle balık fiyatlarının düştüğü belirtildi.

Daha önce kilosu 60 TL’ye satılan barbun, bugün itibarıyla kilosu 30 TL’ye kadar gerilerken diğer balık çeşitleri de fiyatların düşük olması dikkat çekti.

Pandemi sürecinde lokantaların sınırlı ölçüde hizmet vermesi nedeniyle balık fiyatlarının düştüğünü söyleyen balık satıcısı Eşref Durmaz, "Lokantaların kapalı oluşu, hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerinin bol olması nedeniyle talep biraz fazla. Lokantalara gidip yiyemeyenler balık alıp evinde pişiriyor. Dolayısıyla fiyat anlamında da düşüş oldu. Hamsinin fiyatı 15-10 TL arasında değişiyor. Barbun 60 TL’den 30 TL’ye kadar indi. Mezgit 40 TL idi 30 TL’ye kadar indi. Vatandaş bol bol yesin. Lokantalar açık olsaydı bu fiyata yiyemezdi. Lokantaların kapalı olması nedeniyle vatandaş balığa yöneldi. Şu anda çinekop 40 TL, barbun 30-35 TL, mezgit 30 hamsi ise 10TL" dedi.