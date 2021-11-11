Kuzeyin yıldızı Sinop’ta çevre kirliliği

Sinop’un Demirci Köyü Limanı’nda yaşanan görüntü ve koku kirliliği çevreyi rahatsız ediyor.

Sinop’un Demirci Köyü Limanı mevkisinde deniz üzerinde yaklaşık 10 gündür yaşanan görüntü ve koku kirliliği tepki çekiyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı İsmail Yurt, “Burası yat limanı değil. Kotra limanı değil. Burası balıkçı limanı. Burada hamsi de dökülür. Ondan sonra balık kasası da olur. Kokusu da olur. Burası balıkçı limanı olmasa bu balıkçılar bu hamsiyi nerede çıkaracaklar? Burası balıkçı limanı. Her şey olur kardeşim. Burada dökme hamsicilik var. İster istemez hamsinin suyu denize akıyor. Onun kokusu etrafa yayılıyor" dedi.