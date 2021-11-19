Kuyumcuda sahte ziynet eşyası bozduran 2 şüpheli yakalandı

Sinop’ta bir kuyumcuyu sahte ziynet eşyası bozdurarak dolandırdığı gerekçesiyle 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “12 Kasım günü Sinop il merkezinde bulunan bir kuyumcuyu hedef alarak sahte altın ve ziynet eşyalarını bozdurmak suretiyle ’paraya eşit sayılan değerde sahtecilik’ yöntemini kullanarak nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştiren ve bu yola ile haksız kazanç elde eden şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğümüz Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera, eşkâl ve suç analiz çalışmaları neticesinde olayı gerçekleştiren iki şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek yapılan sıcak takip neticesinde yakalanmışlardır. Operasyon sonrası icra edilen aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 225 TL ve 1500 euro nakit para, suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 adet bilezik, 4 adet burma bileklik, 2 adet kolye, 3 adet yüzük, 4 adet bileklik, 1 adet Rolex saat, 4 adet cumhuriyet altını, 3 adet yüzük, 1 adet bıçak, 1 adet teleskopik jop, 1 adet puro kesici, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 15 adet fişek, 4 parça halinde uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçta kullanıldığı değerlendirilen iki adet pürmüz ve 1 adet altın torbası ele geçirilmiştir. Şüphelilerden birinin ‘dolandırıcılık, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma’ suçlarından olmak üzere 11 ayrı olaydan ‘aranıyor’ olduğu tespit edilmiştir. Yakalanan iki şüpheli gözaltına alınmış olup soruşturma çok yönlü olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir” denildi.