Kursiyerlerden yıl sonu sergisi

Türkeli İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yılsonu sergisi törenle açıldı.

Türkeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlemiş olduğu yıl sonu sergisi, Fadıl Demirel İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleşti.

Açılışa, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan, MHP İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, İlçe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, daire amirleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Türkeli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ülkü Yolaçan, yaptığı konuşmada, “Kurslarımızla, yetenekleri keşfedilmemiş onlarca yüreğe dokunmanın, yeni hobiler kazandırmanın, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumanın, çocuklarımıza yeni kapılar açmanın verdiği heyecanla çıktığımız bu yolda başarılarla taçlandıracağımız güzel günlerin umudunu taşıyoruz. 7’den 70’e her vatandaşımıza ulaşmayı hedeflediğimiz bu hafta ile her yere, her eve, her gönüle taht kurmayı hedeflediğimizi belirtmek isterim” dedi.

Kaymakam’dan ‘tablo’ hediyesi

Konuşmanın ardından, müzik dinletisi yapıldı. Protokol üyeleri tarafından kesilen açılış kurdelesinin ardından, Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Sergide Kaymakam Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan ve İlçe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Karahan’a yılsonu sergisi için hazırlanan tabloları hediye etti.

Sergide, çok sayıda el emeği giyim, örgü, takı tasarım, yağlı boya ve el sanatları dalında ürettiği ürünler yer alıyor.

Kursiyerlerin hazırladığı ürünler satışa sunulacak

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ülkü Yolaçan ile görüşerek, İlçe Halk Kütüphanesi önünde bulunan dükkanlarda kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin satışına izin verilmesi talimatını verdi.

Önümüzdeki yaz döneminde akşam saatlerinde buradaki dükkanlarda kursiyerlerin hazırladıkarı ürünler satışa sunulacak.