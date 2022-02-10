banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,6 arttı
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
Hamsi tezgahları şenlendirdi!
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
BioNTech aşısı olanlar için 4. doz randevuları açıldı
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!

Köyüne prefabrik ev yaptırmak isterken 115 bin TL dolandırıldı

Sinop’ta ikamet eden 71 yaşındaki Sadık Turan Mutlugün, prefabrik ev yaptırmak isterken 115 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

SİNOP 10.02.2022, 17:16
Köyüne prefabrik ev yaptırmak isterken 115 bin TL dolandırıldı

Sinop’ta ikamet eden 71 yaşındaki Sadık Turan Mutlugün, prefabrik ev yaptırmak isterken 115 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

Sinop’un Merkeze bağlı Kabalı köyünde ikamet eden 71 yaşındaki Sadık Turan Mutlugün, 3 yıl önce köyüne prefabrik ev yaptırmak istedi. Bir firma ile anlaşan Mutlugün, firmanın kendisine 140 Bin TL maliyet çıkardığını, bu miktarın 115 bin TL’sini ödediğini fakat firmanın yaklaşık 30 bin TL’lik iş yaptığını geri kalan işi ise yapmayıp parayı iade etmediğini iddia etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sadık Turan Mutlugün, “Biz köyde bir bina yapmaya karar verdik. Ondan sonra dediler ki kapı, anahtar teslimi şöyle iyi bir insandır böyle iyi bir insandır. Tanıdıkların tavsiyesi üzerine gittik adam ile anlaştık. Adam geldi 3 yıl önce kısa zamanda yaptı binaları ama, binayı böyle yarım yamalak bıraktı tahminen 30 bin TL civarında bir iş yaptı. Geri kalan 85 bin TL’mi dolandırdı. Vermedi. Şu gün vereceğim bu gün vereceğim 3 yıldır belge bile vermedi. Fatura istedik fatura vermedi. Paramızı vermedi. Bugün vereceğim dedi oyaladı hep. Yani benim canım çok yandı. 32 yıl devlet memurluğu yaptım. 32 yıllık birikimimi, eşimin altınlarını, annemden babamdan kalan kıymetli antikalarımız vardı. Hepsini sattık verdik. Çocuklarımla ben perişan olduk. Toplam işin maliyeti 140 bin TL’ye anlaştık. Ben ona toplamda 115 bin TL para verdim. 30 bin TL’lik iş yaptı. 30 bin TL de sayılmaz. Daha sonra geri 85 bin TL’mi vermedi. Tam aşağı yukarı 3 yılı geçti. Sürekli beni dolandırıyor. Çok büyük zararlara uğradım. 45 bin TL kredi çektim nakit verdim. Kendisi 3 kişi ile geldi parayı aldı götürdü. İcraya verdim ama üzerinde başka bir bankanın icrası da varmış. Ben ikinci, üçüncü sıradayım. Bir tek bir arabası var. O da zaten 45 bin TL civarındaymış. Ben engelli bir adamım, yüzde 55 engelliyim. Bütün paramı aldı gitti. Yani çok zor durumdayız. Yasal yollara başvurdum. Üzerinde bir şey olmadığı için bazı avukat beyler dedi ki pek bir şey alacağını tahmin etmiyoruz deyince ben de beklemeye geçtim” dedi.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11