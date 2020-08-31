Kovid-19 mücadelesine Sinop’tan kampanya desteği
YAZ AYLARINDA YOĞUNLUK YAŞANAN TÜRKİYE’NİN EN MUTLU KENTİ SİNOP’TA, COVID-19’UN YAYILMASINI ÖNLEMEDE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA “MUTLULUK MESAFEDE” KAMPANYASI BAŞLATILDI. SİNOP İL TURİZM EYLEM PLANI (2019-2022) FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMPANYA, YAZ AYLARINDA NÜFUSU KATLANAN SİNOP’TA VİRÜSE KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMAYI AMAÇLIYOR.
Yaz aylarında yoğunluk yaşanan Türkiye’nin en mutlu kenti Sinop’ta, Kovid-19’un yayılmasını önlemede sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla “Mutluluk Mesafede” kampanyası başlatıldı.
Sinop İl Turizm Eylem Planı (2019-2022) faaliyetleri kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanya, yaz aylarında nüfusu katlanan Sinop’ta virüse karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
Kampanya kapsamında kent merkezinde yoğunluğun arttığı alanlarda mesafe, hijyen ve sağlık kurallarına dikkat çeken görünürlük unsurları kullanıldı. Sakarya Caddesi ve özellikle turistlerin yoğunlaştığı Âşıklar Caddesi üzerinde yer alan mağaza, market, kafe, restoran, konaklama tesisleri, banka ve ATM önlerinde alınan görünürlük tedbirleri ile sosyal mesafe vurgusu yapıldı.
Türkiye’nin en mutlu kenti Sinop konsepti ile tasarlanan kapalı mekân uyarı dönkartları, sosyal mesafe göstergeleri, maske uyarı/iş yeri kapasite gösterge afişleri, yürüyüş yön gösterge etiketleri, üst geçit ve yol pankartları gibi görünürlük unsurları özellikle yoğunluğun arttığı açık ve kapalı alanlara uygulandı. “Mutluluk Mesafede”, “Mutluluk Hijyende” ve “Mutluluk Sağlıkta” sloganları ile yürütülen kampanyaya ilişkin görüşleri alınan vatandaşlar, hastalığın yayılmasına karşın uyarıcı ve dikkat çekici nitelikte kente özgü, bütünsellik içinde hazırlanan görselleri görmekten dolayı memnun olduğunu vurguladı.
Sinop İl Turizm Eylem Planı (2019-2022) faaliyetleri kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanyanın sektör temsilcilerinin de desteğiyle sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.
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