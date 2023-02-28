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Kontrolsüz yola çıkan sürücü otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında, otogar çıkışından anayola kontrolsüz şekilde çıkan otomobil sürücüsü, başka bir otomobille çarpışması sonucu yaralandı.
SİNOP 28.02.2023, 18:06
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında, otogar çıkışından anayola kontrolsüz şekilde çıkan otomobil sürücüsü, başka bir otomobille çarpışması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Sinop Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. hakimiyetindeki 57 HA 532 plakalı otomobil, Ayancık istikametine seyrettiği sırada otogar sivil araç çıkışından kontrolsüz şekilde ana yola çıkan sürücü M.Ç.’nin kullandığı 57 AH 253 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü M.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.