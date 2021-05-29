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Kontrolden çıkan ambulans kaza yaptı

Sinop’un Ayancık ilçesinde kontrolden çıkan ambulans kaza yaptı.

SİNOP 29.05.2021, 15:13
Kontrolden çıkan ambulans kaza yaptı

Sinop’un Ayancık ilçesinde kontrolden çıkan ambulans kaza yaptı.

Kaza gece saat 04.00 sıralarında Ayancık-Türkeli karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ayancık ilçesine gerçekleştirilen hasta nakli ardından geri dönen ambulans, Ayancık’a 14 kilometre uzaklıktaki Büyükdüz köyü Onortak Mahallesi giriş yolu mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole girdi.

Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı.
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