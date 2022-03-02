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Kolorektal kanserlerde erken müdahale hayat kurtarıyor

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Berk Baş, kolorektal kanserlerde erken müdahalenin hayat kurtardığını söyledi.

SİNOP 02.03.2022, 12:02
Kolorektal kanserlerde erken müdahale hayat kurtarıyor

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Berk Baş, kolorektal kanserlerde erken müdahalenin hayat kurtardığını söyledi.

Uzm. Dr. Berk Baş “Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Kolon kanseri hem erkek hem kadın popülasyonunda en sık görülen üçüncü kanser tipi olup toplumumuzda her geçen yıl sıklığı artmaktadır. Toplumda sıklığı artan obezite ileri yaş gibi risk faktörleri kolon kanseri sıklığını arttırmaktadır. Tabii ki kolon kanseri her ne kadar sıklığı artsa da erken tarama metotları ile tanı koymak ve erken tedavi metotları ile önüne geçmek mümkün olan bir hastalıktır. Bu sebeple Aile Sağlığı Merkezlerinde, İl Sağlık Müdürlüğümüz KETEM birimimizde, Toplum Sağlığı Merkezlerimizde, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde, Devlet Hastanelerinde gaitada gizli kan testleri kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır. Kolonoskopi teknikleriyle kolon kanserinde erken tanı koymak mümkündür. 50 yaşını geçen her hastada ve ailesinde kolon kanseri öyküsü olan hastalarda daha erken olmak üzere rutin tarama öneriyoruz. Gizli kan testi ilk yapılacak olan tarama testidir. Her 2 yılda bir 50 yaşını geçmiş hatta bazı kılavuzları 45 yaşını geçmiş olan hastalarımıza önermektedir. Ama ailede kolon kanseri öyküsü olan hastalarımıza 10 yılda bir kolonoskopi önermekteyiz. Kolonoskopi bütün devlet hastanelerinde endoskopi, kolonoskopi ünitelerinde gastroenteroloji ve genel cerrahi doktorları tarafından, bazen anestezi altına bazen de sedoanaljezi altına rahatlıkla uygulanabilmektedir. Ortalama yarım saatlik bir işlem, bu sayede hem erken polip gibi kolon kanserine yol açacak lezyonlar erken tanısını koymak mümkün aynı zamanda yeni tedavi metotlarıyla erken kolon kanserlerini yakalamak onların bağırsaktan ameliyatsız çıkarılmasını sağlamak, ESD, EMR gibi metotlarla kolon kanseri önüne geçmek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda polip gibi kanserlere yol açabilecek lezyonlarında çıkarılması kolon kanseri erken tanı ve tedavisini sağlamaktadır. Bu sebeple 50 yaşını geçmiş herkese kolon kanseri rutin tarama için gaitada gizli kan testi ve kolonoskopi öneriyorum ve herkese sağlıklı bir hayat diliyorum” dedi.

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