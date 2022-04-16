Sinop’ta şiddetli jinekolojik yakınmalarıyla hastaneye başvuran bir kadın hasta, Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. H. Pınar Baş tarafından gerçekleştirilen izsiz (kesisiz) cerrahi ile sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sinop İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Atatürk Devlet Hastanemize uzun süredir var olan ve günlük hayatını olumsuz etkileyen şiddetli jinekolojik yakınmalarıyla polikliniğe başvuran Hatice Özkoç isimli hastamız, Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. H. Pınar Baş tarafından gerçekleştirilen izsiz (kesisiz) cerrahi ile yaşam kalitesini bozan bu zorlu döneme veda ederek sağlığına kavuştu. Operasyon izi olmadığı için ameliyat sonrası (postop) süreci konforlu ve ağrısız geçiren hasta kısa sürede günlük yaşam hareketlerine geri döndü. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hastamız hastaneden çok memnun olarak taburcu oldu. Opr. Dr. H. Pınar Baş bu vakadaki gibi uygun hastalar da uygulanan izsiz (kesisiz) cerrahi operasyonların hastaların postop iyileşme sürecindeki olumlu etkilerine ve hastaların ameliyat sonrası günlük aktivitelerine dönüş süresinin açık operasyonlara göre oldukça kısa olduğunu belirtti” denildi.