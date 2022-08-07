Kesilen ağaç elektrik tellerini kopardı, yangına neden oldu

Sinop’ta orman işçilerinin kestikten sonra traktörle çektiği ağaç elektrik tellerini kopardı. Çıkan kıvılcımlar ormanda ufak çaplı yangın çıkardı ve 5 köyde elektrik kesintisine neden oldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Sinop-Ayancık yolu İlahiyat Fakültesi karşısındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman işçileri ağacı dibinden kesti ve traktörle çekerek devirmek istedi. Bu sırada ağaç bölgeden geçen elektrik tellerinin üzerine devrildi. Kopan tellerle birlikte çıkan kıvılcımlar kızılçam ağaçlarının yetiştiği ormanda yangın çıkardı. Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın diğer ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Orman İşletme ekipleri soğutma çalışmaları yürüttü.

5 köyde elektrik kesildi

Edinilen bilgiye göre, kopan elektrik telinden kaynaklı Mertoğlu köyü, Fidanlık köyü, Çobanlar köyü, Kılıçlı köyü ve Hacıoğlu köyü olmak üzere toplam 5 köyde bazı mahallelerde elektrik kesintisine neden oldu. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri kopan telle birlikte zarar gören elektrik direğinde onarım çalışmalarına başladı. Belirtilen köylerde yaklaşık 4 saat enerji kesintisi yaşanacağı bildirildi.