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Kendisinden haber alınamayan kadın evinde baygın bulundu

Sinop’ta kendisinden haber alınmayan Necmiye Demirkan(86), polis ekiplerince evinde baygın halde bulundu.

SİNOP 23.09.2021, 13:46
Kendisinden haber alınamayan kadın evinde baygın bulundu

Sinop’ta kendisinden haber alınmayan Necmiye Demirkan(86), polis ekiplerince evinde baygın halde bulundu.

Olay, Kaleyazısı Mahallesi Koca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın ikinci katında evde yalnız yaşayan Necmiye Demirkan dün gece geç saatlerde evde tansiyonu düşerek bayıldı. Sabah saatlerinde Demirkan’a ulaşmak isteyen yakınları yaşlı kadının kapıyı açmadığını gördü. Yakınları kadına ulaşamayınca durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla yaklaşık 30 dakika çalışma sonucu kapıyı açarak Necmiye Demirkan’ın evine girdi. Evi kontrol eden polis ekipleri, yaşlı kadını yerde düşmüş halde buldu. Hemen sağlık ekiplerinden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Necmiye Demirkan, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

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