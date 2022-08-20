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İletişim Başkanı Fahrettin Altun:"Milletimizin başı sağolsun. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum."
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Kaza yapan araçta kafasını cama çarpan yolcu yaralandı
Sinop’ta meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında yan koltukta oturan yolcu kafasını aracın ön camına çarparak yaralandı.
SİNOP 20.08.2022, 14:14
Sinop’ta meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında yan koltukta oturan yolcu kafasını aracın ön camına çarparak yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ç.’nin kullandığı 57 AH 577 plakalı otomobil, Zekiye A. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Otomobilde yan koltukta bulunan yolcu kafasını aracın ön camına çarparak yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.