Kaymakam Kini’den bayanlara çiçek

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, ilçede çalışan kadınlarının "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü tebrik ederek, çiçek takdim etti.

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Türkeli ilçesinde çalışan bayanları iş yerlerinde ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, "8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Gününde Türkelimizde her gün sabahtan akşama deyin alın teri dökerek emeğini ortaya koyarak hayatını kazanan kadınlarımızın iş yerlerine giderek 8 Mart Dünya Kadınlar günlerini tebrik ederek kendileriyle sohbet ettik. Bu vesileyle tekrar başta Türkelili kadınlarımız olmak üzere tüm kadınların ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ederim" dedi.