Kayıp köpek “hera”, yaralı halde bulundu

Sinop’ta yaklaşık 4 gündür kayıp olan “Hera” isimli köpek, yaralı halde bulundu.

Sinop’un merkeze bağlı Gelincik Mahallesinde yaklaşık 4 gündür kayıp olan “Hera” isimli Alman kurdu cinsi köpek, bu sabah saatlerinde yaralı halde bulundu. Gelincik Mahallesi Pervane Yokuşu mevkiinde köpeğe bir aracın çarptığını gören duyarlı vatandaşlar, köpeği veteriner hekime teslim ederek sahibine haber verdi. “Hera” isimli Alman kurdu cinsi köpek tedaviye alındı.

Köpeğin sahibi Abdullah Kocadağ, buruk bir sevinç yaşadığını belirterek; “Köpeğimiz yaklaşık 4 gün önce kaybolmuştu. Bir çok yerde gece gündüz onu arıyorduk. Bu sabah saatlerinde telefonum çaldı ve köpeğimin yaralı halde bulunduğunu söylediler. Duyarlı vatandaşlar sağ olsun köpeğimi veterinere teslim etmişler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Köpeğimi bu halde bulmayı hiç düşünmemiştim. En kısa sürede iyileşerek tekrar yuvasına dönecek inşallah" dedi.