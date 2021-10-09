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Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu

Sinop’ta dağlık arazide kaybolan Alzheimer hastası 84 yaşındaki Hasan Kalyoncu, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasıyla 24 saat sonra ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

SİNOP 09.10.2021, 10:41
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu

Sinop’ta dağlık arazide kaybolan Alzheimer hastası 84 yaşındaki Hasan Kalyoncu, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasıyla 24 saat sonra ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

Sinop’un Saraydüzü ilçesi Fakılı köyü Kışla Mahallesi’nde yaşanan olayda, 84 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Kalyoncu, dün sabah evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na ve AFAD’a bildirdi. Arama timi oluşturduktan sonra hızla bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri ve köylüler geniş bir alanda arama çalışması başlattı.

Ormanlık araziyi didik didik eden arama ekipleri 84 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Kalyoncu’yu 24 saatin ardından ormanda bitkin halde buldu.

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