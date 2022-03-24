Kaybolan Alzheimer hastasını gazeteci tanıdı, ailesine teslim etti

Sinop’ta Alzheimer hastası 73 yaşındaki Ali Bayrak, evini bulamayıp farklı evlere girmek istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler durumu fark edip yakınlarına ulaşarak şahsı ailesine teslim etti.

Sinop’ta önceki yıllarda kooperatif başkanlığı yapan ve şimdi ise Alzheimer hastalığına yakalanan 73 yaşındaki Ali Bayrak, gezintiye çıktı. Evine dönmek isterken Adabaşı Sis düdüğü mevkisinde kaybolan Bayrak, kendisinin sanıp birkaç eve girmek için kapıyı zorladı. Çevredekilerin ‘evlere zorla girmeye çalışan yaşlı şahıs’ ihbarı üzerine olay yerine gelen İHA muhabiri, kendisini tanıyarak kişinin yakınlarına ulaştı. Bölgeye gelen Ali Bayrak’ın eşi ve oğlu, kendisini teslim alarak evine götürdü.

Kendisine ulaşamadıkları için durumundan endişe ettiklerini dile getiren eşi Mediha Bayrak, ihbarcı şahıslara ve İHA muhabirine teşekkürlerini ileti. Bayrak, “Bugün saat 10.00’dan beri ulaşamıyorduk. Telefonunda takip cihazı var, telefonu suya düşmüştü bu yüzden ulaşamadık. 6 senedir bu şekilde, son iki senedir daha ağır. Oğluma haber vermişler, Alper beni aradı babamı bulmuşlar diye. Oturdum ağlamaya başladım. Kendini hiçbir şekilde ifade edemiyor. Her 3 ayda bir Ankara’ya getiriyoruz. Alzheimer hastalığı var. Sürekli Adabaşı’nda buluyoruz. Tanıdığım tanımadığım herkes gördüğü yerde eve getiriyorlar. Gelenler ‘Ali abinin iyiliğini biz unutmayız’ diyorlar. O da bana yetiyor, Allah razı olsun. Bütün Sinop’a teşekkür ediyorum” dedi.