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Kastamonu, Sinop ve Samsun’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu, Sinop ve Samsun çevreleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

SİNOP 09.08.2021, 16:55
Kastamonu, Sinop ve Samsun’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu, Sinop ve Samsun çevreleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Batı ve Orta Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un batısında çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların; 12 Ağustos Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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