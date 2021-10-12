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Kasaplarda işlerin durmasına yol açan mantarın fiyatı 15 TL’ye düştü

Kasaplarda işlerin durmasına yol açan kanlıca mantarında bereket devam ediyor. Geçen hafta 25 TL’den satılan mantarın fiyatı 15 TL’ye geriledi.

SİNOP 12.10.2021, 09:26
Kasaplarda işlerin durmasına yol açan mantarın fiyatı 15 TL’ye düştü

Kasaplarda işlerin durmasına yol açan kanlıca mantarında bereket devam ediyor. Geçen hafta 25 TL’den satılan mantarın fiyatı 15 TL’ye geriledi.

Bin bir meşakkatle dağlardan toplanan kanlıca mantarı etten daha lezzetli olmasıyla biliniyor. Boyabat ilçesinde köylüler sabah erken saatlerde dağlara çıkarak mantar topluyor. Derelerden geçip, yokuşlar aşılarak getirilen mantar ilçe halkında büyük ilgi görüyor. Büyük şehirlerden gelen talepler de karşılanıyor.

Yaklaşık 1 aydır toplanan kanlıca mantarı bollaştı. Fiyatı da ona bağlı olarak düşmeye başladı. Geçen hafta 25-30 TL arasında satılan mantar, 15 TL’ye alıcı buluyor.

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