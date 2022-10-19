Karadeniz’de sahiller martılara kaldı

Yaz sezonunun kapandığı Sinop’un Akliman sahili martılara kaldı. Yüzlerce martı sahilde yan yana gelince, ortaya görsel bir şölen çıktı.

Sinop’un denize açılan kapısı olan Akliman sahilinde yaz sezonunun kapanması ile sahiller boş kaldı. Boş kalan sahilleri ise martılar doldurdu. Akliman sahillerini dolduran martıları gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarıldı. Martı şölenini cep telefonları kameraları ile kaydetti.