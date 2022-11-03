Karadeniz’de palamut avcılığının 15 gün daha sürmesi bekleniyor

Karadeniz’de bazı bölgelerde hamsi yüzünü göstermeye başlarken, aynı zamanda palamut avcılığı da devam ediyor. Sezon başından itibaren bol miktarda avlanan palamudun yaklaşık 15 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in vazgeçilmez lezzeti hamsi sezonuna yaklaşılırken bazı bölgelerde zaman zaman tezgâhlarda kendini göstermeye başladı. Palamut avcılığı ise sezon başından beri bol miktarda ve aralıksız şekilde sürüyor. Uzmanlar ve balıkçılar ise palamudun yaklaşık 10 ila 15 gün daha avlanacağını tahmin ediyor.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Osman Samsun, yaklaşık 1.5 aydır palamut balığının bol miktarda avlandığını ve ucuz olarak tüketiciyle buluştuğunu kaydetti. Samsun, “Daha önceki zamanlarda palamudun daha az avlandığı ve daha yüksek rakamlarla satıldığını biliyoruz. Palamut balığı göç eden bir balık. Yağmurların yağması özellikle bu balığın küçük boylardayken hızla büyümesini, 300-500 gramlardayken 1 kiloya ulaşmasını sağlıyor. İklim değişiklikleri tüm Karadeniz’deki ürünlere zaman zaman olumsuz etkilemesine rağmen çok şükür bu sene yağmurların yağması ve Karadeniz ekosistemine katkı sağlayabilecek besin maddelerinin nehir ve ırmaklardan Karadeniz’e gelmesi sonucunda palamut balıklarının iyi beslendiklerini, sürü oluşturduklarını ve iyi avlandıklarını görüyoruz” diye konuştu.

“10-15 gün daha süreceğini tahmin ediyoruz”

Prof. Dr. Samsun, “Tekneler şu an Batı Karadeniz’de avcılık yapıyor ve önemli miktarda balık yakalıyor. Bunun 10-15 gün daha süreceğini tahmin ediyoruz, akabinde hamsiyi bekliyoruz. Palamut olduğunda hamsi az olur diye geleneksel bir beklenti var, ama buna rağmen palamudun akabinde hamsi de özlenen bir lezzet olarak sofralarda yerini alacaktır diye düşünüyoruz” dedi.

Balıkçı Ahmet Gür ise bu sezonun bolluk ve bereket içinde geçtiğini dile getirerek, “Bütün vatandaşlarımız palamuda doymuş oldu. Yaklaşık 15-20 gün daha avlanmayı sürdürür. İlk baştaki gibi olmasa da yine de rağbet var. Tezgâhlarımızda şu anda mezgit, istavrit, çinekop, sarkan, lüfer, palamut var, çeşit bol” şeklinde konuştu.

Sinop’ta balık tezgahlarında palamut 20-25 TL’den satışa sunuluyor.