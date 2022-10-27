Karadeniz’de ilk defa midye yetiştiriciliği Sinop’ta başladı

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, midye yetiştirme tesislerini ziyaret ederek üreticilere belgelerini verdi. Önlem, Karadeniz’de ilk defa Gerze ilçesi açıklarında bulunan 3 tesisin faaliyete geçtiğini belirterek, "Faaliyete başlayan tesislerin fiili kapasitesi 652 ton/yıl. Bölgede mevcut 6 tesis tam kapasite ile üretime başladığında toplam 6 üretim tesisinde 4952 ton yıl midye üretimi planlanıyor. İlk midye hasadı Nisan-Mayıs 2023 yılında planlanmakta. Midye yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu sahanın analizleri İl Müdürlüğümüzce yaptırılmaktadır. Ülkemize, ilimize ve üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.