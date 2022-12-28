Karadeniz’de 4,5 kiloluk levrek avlandı

Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan 4,5 kilo ağırlığındaki levrek, 1800 TL’den satışa sunuldu.

Sinop’ta avlanan balıkçıların ağlarına takılan 4 kilogram 500 gram deniz levreği, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. İnsan gövdesi uzunluğundaki levrek, kilogramı 400 TL’den tezgahta yerini alarak 1800 TL’den satışa çıkarıldı.

Balıkçı Ahmet Gür, levreğin büyüklüğünden dolayı tezgahta dikkat çektiğini belirterek, “Böyle büyük levrekler nadir yakalanıyor. Normalde 3-5 kilogramlıklarını alıyorduk ancak şuan tezgâhımızdaki levrek tam 4 kilogram 500 gram geliyor. Kilogramı da 400 TL olunca bu balık tek başına bin 800 TL ediyor. Genellikle bu tür balıkları restoranlar satın alıyor” dedi.