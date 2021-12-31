Kar yağışına dayanamayan ağaçlar devrildi

Sinop’ta geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle Akliman mevkisindeki ağaçlar zarar gördü.

Geçen hafta beyaza bürünen kentte yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaçların kimisi devrildi, kimisinin ise dalları kırılıp sarkıklara neden oldu.

Geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda yaşanan sıkıntıların yanı sıra tabiatta ağaçlarında devrilmesine neden oldu. Sinop’ta kent merkezinde de bir çok ağacın dalları hasar gördü ve devrildi. Yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı Sinop il merkezi ve ilçelerinde de etkisini sürdürdü. 3 gündür aralıklı olarak etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kentte hasarlara neden oldu. Yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Merkez ilçelerde yoğun kar yağışına dayanamayan bazı ağaçların devrildiği görülürken bazı noktalarda ise maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Devrilen ve devrilme tehlikesi geçiren ağaçlar, yetkililer tarafından kaldırılmayı bekliyor.