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Bakan Koca: "Turkovac aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı."
Bakan Koca: "Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren
Bakan Koca: "Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz."
Sağlık Bakanı Koca: "Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı."
Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Sinop’ta kar yağışı etkili olmaya başladı. Sinop-Boyabat arası Dıranaz mevkiinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Özellikle büyük tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti, zincir taktı.
SİNOP 12.01.2022, 19:56
Sinop’ta kar yağışı etkili olmaya başladı. Sinop-Boyabat arası Dıranaz mevkiinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Özellikle büyük tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti, zincir taktı.
Kış aylarında sık sık kar yağışlarına maruz kalan Boyabat- Sinop yolunda akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Her sene kış aylarında yüksekliği sebebiyle sık sık kar yağışları ve buzlanmaya maruz kalarak sürücülere zor anlar yaşatan Boyabat- Sinop yolunda sıcaklıkların düşmesi ile kar yağışı başladı. Yağış Dranaz Tüneli bölgesinde sıklaşırken yetkililer sürücüleri yol boyunca dikkat etmeleri ve kurallara uymaları yönünde uyardı.