Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Sinop’ta kar yağışı etkili olmaya başladı. Sinop-Boyabat arası Dıranaz mevkiinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Özellikle büyük tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti, zincir taktı.

Kış aylarında sık sık kar yağışlarına maruz kalan Boyabat- Sinop yolunda akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Her sene kış aylarında yüksekliği sebebiyle sık sık kar yağışları ve buzlanmaya maruz kalarak sürücülere zor anlar yaşatan Boyabat- Sinop yolunda sıcaklıkların düşmesi ile kar yağışı başladı. Yağış Dranaz Tüneli bölgesinde sıklaşırken yetkililer sürücüleri yol boyunca dikkat etmeleri ve kurallara uymaları yönünde uyardı.