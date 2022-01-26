Kar nedeniyle evine gidemeyen öğrenciyi kaymakam evine ulaştırdı

Bursa’dan memleketi Sinop’a gelip kar yüzünden köyüne giremeyen üniversite öğrencisini ilçe kaymakamı evine ulaştırdı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda İşletmesi Bölümü öğrencisi Musa Berber, yarıyıl tatili için memleketi Sinop’a geldi. Berber, yoğun kar yağışı nedeniyle Çayırköyü’ne giremedi. Durumu Erfelek Kaymakamlığına bildiren Berber ailesi için Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Özel İdare ekiplerini seferber etti. Çayırköy yolunun açılması beklenirken kaymakamlıkta misafir edilen Musa Berber, yol açıldıktan sonra Kaymakam Burak Gürses, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Aşar ve İlçe Özel İdare Müdürü Erol Balcı ile birlikte köyüne ulaştı.

Uzun bekleyişin ardından evladına kavuşan Berber ailesi, Kaymakam Gürses’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini dile getirdi. Öğrencinin babası Yaşar Berber, “Oğlum geldi, ilk gün köye giriş yolu kardan kapalı olduğu için yanımıza gelemedi, ilçede bir akrabamızda kaldı. İkinci gün baktık yol hala kötü, durumu kaymakamlığa bildirdik. Sağ olsun kaymakam bey ekipleri köyümüze yönlendirdi. Yol açılması için ekipler çalışırken de oğlumu makamında misafir etti. Akşam saatlerinde yol açıldığında da kaymakam beyle beraber jandarma komutanı ve özel idare ilçe müdürü birlikte geldiler. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.