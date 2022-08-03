Kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak

Sinop Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Er, sıcak havalarda içecek ve yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için çağrıda bulundu. Er, vatandaşlara; “Sıcak havalarda içecek ve yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarımız için lütfen herkes evlerinin ve dükkanlarının kapısının önüne bir kap su bir kap mama bıraksın” dedi.

Sokak hayvanları için önemli açıklamalarda bulunan Sinop Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Er “İçinde bulunduğumuz bu sıcak havalarda sevimli dostlarımız yiyecek bulmakta oldukça zorlanıyor. Bu sıcak havalarda sokak hayvanlarımız için beslenme ve yaşamlarını mücadele ettirebilmeleri için imkanlarımız doğrultusunda elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışalım. Lütfen kapınızın önüne bir kap su bırakın. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde ‘Bir Kap Su, Bir Kap Mama’ kampanyasına bizde sokak hayvanlarımıza destek olalım. Bu mücadelemizde siz sevgili hayvansever dostlarımızın desteği önce onlar, sonra bizler için çok değerli. Unutmayalım, hayat hep birlikte ve paylaşınca güzel” ifadelerini kullandı.