Kamyonun kasasında bulduğu kediyi 5 yıldır dükkânında besliyor

Sinop’ta hayvansever bir esnaf, 5 yıl önce yanındaki bir işletmeye malzeme getiren kamyonun kasasında fark ettiği yavru kediyi sahiplenerek işletmesinde beslemeye başladı. Birlikte 5 yıl geçirdiği ve ’Cimcime’ ismini verdiği kedi, işletmenin neşe kaynağı oldu.

Sinop’ta fotoğrafçı dükkanı sahibi Sinan Ergen, 5 yıl önce komşusu olan işletmeye malzeme getiren kamyonun kasasından kedi sesi geldiğini duydu. İçeri baktığında yavru bir kedinin olduğunu gören Ergen, kediyi sahiplenerek dükkânında beslemeye başladı. Birlikte 5 yıl geçirdiği kedi ile yavrusu, dükkânın neşe kaynağı oldu.

İsmini ‘Cimcime’ koyduğu kediyle tanışmasını anlatan esnaf Sinan Ergen, “Yanımızda bir işletme vardı, Samsun’dan bu işletmeye haftada bir kamyonlar geliyordu. Kamyonun kasasında bir kedi sesi duydum, baktığımda bu cimcimeyle tanıştık. Yavruydu, 5 yıl önce hikâyemiz orada başladı. Sonra biz bunu dükkânda büyüttük, bir zaman sonra hamile olduğunu gördük. 3 tane kedi yavruladı” diye konuştu.

İşletmesini taşıdıktan sonra iki yavru kedinin yeni yeri benimsemediği için gittiğini söyleyen Ergen, “Ailenin bireyleri olarak şu anda ben ve iki kedimiz, burada beraber yaşıyoruz. Bunun adı Cimcime, diğerinin adı Paşa. Duygusal bir kedidir. Çok yaramazlıkları yoktur, dükkânda yemeklerini yerler, burada yatarlar. Onların her zaman burada bir köşeleri var bizde” dedi.