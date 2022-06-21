Sinop’ta düzenlenen “Kadrajımdan Sinop II. Ulusal Fotoğraf Yarışması” başvuruları başladı.

“Kadrajımdan Sinop II. Ulusal Fotoğraf Yarışması”; fotoğraf sanatçılarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak ve gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkeyi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak üzere bu yıl ikincisi gerçekleştiriliyor. Bu yıl “Doğal Ürünler” “Yöresel Lezzetler” ve “Doğada Yaşam” olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışma sonunda dereceye giren eserler için toplam 15 bin TL ödül verilecek.

“Kadrajımdan Sinop II. Ulusal Fotoğraf Yarışması”nın konusu, Sinop ilindeki ormanlar, göller, yaylalar, bakir köyler, dereler, şelaleler ve birçok doğal güzelliği gösteren belgesel nitelikteki fotoğrafların yanında yöresel ve doğal ürünlerin tanıtımına katkıda bulunmak. Yarışmanın amacı ise fotoğraf sanatı aracılığıyla Sinop ili sınırları içerisinde yer alan doğal güzelliklerin belgelenmesi, Sinop’ta turizme kazandırılabilecek yerlerin kayıt altına alınması olarak değerlendiriliyor.

Yarışmaya katılan fotoğrafların belirlenen jüri tarafından değerlendirileceğini ve dereceye girenlere 24 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte ödüllerinin verileceğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yarışmada birinci olan fotoğrafın sahibine 5 bin TL, ikinci olan fotoğrafın sahibine 3 bin TL, üçüncü olan fotoğrafın sahibine 2 bin TL, Doğal Ürünler Özel Ödülü, Yöresel Lezzetler Özel Ödülü ve Doğada Yaşam Özel Ödülü kategorilerinde ayrı ayrı 1.500’er TL para ödülü verileceğini ifade etti.

Fotoğraf yarışması, tüm fotoğrafçılara açık ve ücretsiz olacak. Yarışmacılar 30 Kasım 2022 tarihine kadar çektikleri fotoğraflar ile katılım sağlayacaklar, bu tarihten sonra çekilen fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecek.

Sinop ili, ilçeleri ve köylerinin yaşam ve doğal dokusunun belgelenmesi, tarihi dokusunun bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla yapılacak yarışmada kazananlara ödüller verilecek.

Yarışmaya ilişkin şartnameye ve detaylı bilgiye www.kadrajimdansinop.com adresinden ulaşılabilecek ve yarışmacılar başvurularını bu adresten 21 Haziran - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek.