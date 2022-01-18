“Kadrajımdan Sinop” fotoğraf yarışması ödül töreni

“Doğal Güzellikleriyle Sinop” temasıyla Sinop Valiliği ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen “Kadrajımdan Sinop” Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi gerçekleştirildi.

Sinop’taki ormanlar, göller, yaylalar, bakir köyler, dereler, şelaleler ve birçok doğal güzelliği gösteren belgesel niteliğindeki fotoğraflar sergilendi.

Sinop Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çıngıl ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.

Sinop ili, ilçeleri ve köylerinin yaşam ve doğal dokusunun belgelenmesi, tarihi dokusunun bilinirliğinin artırılması ve doğal güzelliklerinin tanıtımı amacıyla yapılan yarışmada kazananlara ödülleri verildi.

“Kadrajımdan Sinop” Ulusal Fotoğraf Yarışma Ödülleri ise şöyle: Birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL ve jüri özel ödülü ise bin TL.