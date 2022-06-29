banner549

banner586

banner547

Son Dakika
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Kadın girişimci, birçok kadına istihdam sağlıyor

Sinop’un Gerze ilçesinde kendi imkânlarıyla tekstil atölyesi kuran kadın girişimci Hayriye Karakurt, hem örnek teşkil ediyor hem de Gerzelilere istihdam sağlıyor.

SİNOP 29.06.2022, 20:18 29.06.2022, 20:45
Kadın girişimci, birçok kadına istihdam sağlıyor

Şimdilik 9 kişiye istihdam sağladığını ifade eden Karakurt, şu an tekstil atölyesinde iç çamaşırı üretimi yaptıklarını söyledi.

30 senedir tekstil sektörünün içinde olduğunu kaydeden Karakurt, bu süre zarfında öğrendiklerini kendi iş yerinde uygulamaya koyduğunu belirtti.

Nitelikli eleman noktasında her daim ihtiyaç olduğunu söyleyen kadın girişimci Hayriye Karakurt, “Tekstil atölyemi açalı 8 ay oldu. Şimdilik 9 çalışan arkadaşımla, aile sıcaklığını sağladığımız tekstil atölyesinde yoluma devam ediyorum. Burada iç çamaşırı üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz çamaşırları İstanbul’ a gönderiyoruz. İşimizi daha da büyütmek adına nitelikli elemana ihtiyacımız oluyor” dedi.

Tekstile başladığı günden bugüne farklı pozisyonlarda çalışmalar yaptığını ifade eden Karakurt, nitelikli eleman yetiştirme noktasında da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yorumlar (0)
23°
açık