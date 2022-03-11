Kadın doktor ile sendika üyeleri arasında yaşanan tartışmaya soruşturma

Sinop’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde görevli bir kadın doktor ile sendika üyeleri arasında hastanede yaşanan tartışma ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Sinop’un Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli kadın Doktor Derya Kömür ile birimdeki kadın çalışanların gününü kutlamak için orada bulunan Öz-Sağlık-İş Sendikası üyeleri arasında; ‘birimde kalabalık oluşturdukları ve çalışmalarını engelledikleri’ yönünde tartışma çıktı. İki taraf arasında bir anda büyüyen sözlü tartışma, kentte gündem oldu. Sağlık emekçileri Sendikası ile Sinop Kadın Platformu, düzenledikleri basın açıklamasıyla Dr. Kömür’ün arkasında olduklarını dile getirdi.

Sendika üyelerinin kendisine parmak sallayarak üzerine yürüdüğünü iddia eden görevli Dr. Kömür, acil serviste ‘beyaz kod’ alarmı verdi. Grup içerisinde bulunan Öz-Sağlık-İş Sendikası İl Başkanı Esra Gelişli ise yaşanan tartışmada, Doktor Kömür’ün kendi üzerlerine yürüdüğünü iddia etti. Yerel basında ve sosyal medyada gündeme gelmesiyle giderek büyüyen, doktor ve sendika üyeleri arasındaki tartışma ile ilgili kamera kayıtlarını incelemeye alan İl Sağlık Müdürlüğü’nce olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öz-Sağlık-İş Sendikası İl Başkanı Esra Gelişli, yaptığı açıklamada, “Biz sendika olarak saat 12.30-13.30 arası personel odasındaki arkadaşlarımızın yanına uğradık. Hastaların bulunduğu yerin, sarı alanın çok dışındaydık. Personel odasına girdik, hediyelerimizi takdim ettik, fotoğraf çektirdik. Doktor hanım o esnada yanımızda yoktu, arkamızdan gelmiş. Yanımızdan geçip ‘Herkes görev yerine dağılsın’ diye bağırınca ancak sesini duydum, kimse de cevap vermedi. Doktor hanım yanımızdan geçip dışarı çıkınca ben, ‘Arkadaşlar biz de gidiyoruz, sizler de görev yerlerinize geçin’ dememle birlikte tekrar içeri gelip üzerimize gelmeye başladı. Kendisi bize ‘Hemen çıkıyorsunuz, defolun’ gibi sözler söyledi ama anormal sert bir şekilde yaklaşınca tepkisine anlam veremedik. Bilinçsizce algı oluşturup, tanımadıkları insanlara hakaret ettirmek gazetecilik değildir” diyerek bu durumun sendika adını lekelemeye kadar ilerlediğini ifade etti.

Gelişli, “Koridordaki kamera kayıtlarının kamuoyu önünde izlenmesini savcılıktan talep edeceğim” diyerek kendisinin de soruşturma sonrası şikâyetçi olacağını dile getirdi.