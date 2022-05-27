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Jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi

Sinop’ta Jandarma Trafik ekipleri, 58 sürücü adayına trafik eğitimi verdi.

SİNOP 27.05.2022, 17:10
Jandarmadan sürücü adaylarına trafik eğitimi

Sinop’ta Jandarma Trafik ekipleri, 58 sürücü adayına trafik eğitimi verdi.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı dolayısıyla Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’nce merkez ilçede 3, Boyabat’ta 1 olmak üzere toplam 4 sürücü kursunda adaylara trafik eğitimi verildi. Toplam 58 sürücü adayının katıldığı eğitimde güvenli trafik bilinci, genel trafik kuralları ve sürüş güvenliği konuları anlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, ‘trafik kazalarında 1 can kaybı bile fazladır’ anlayışı ile eğitim ve denetim faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

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