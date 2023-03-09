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İtfaiyecilerin sansar kurtarma operasyonu

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İtfaiyecilerin sansar kurtarma operasyonu

Sinop’ta aracın motor kısmına sıkışan sansar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

SİNOP 09.03.2023, 12:42
İtfaiyecilerin sansar kurtarma operasyonu

Sinop’ta aracın motor kısmına sıkışan sansar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Ada Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde 34 DAD 648 plakalı otomobil sürücüsü, aracını çalıştırmak istediği sırada motordan ses gelmesi üzerine kaputu açarak kontrol etti. Motor bloğu arasına sansar sıkıştığını fark eden sürücü durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, sansarı kontrollü şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu sağlıklı şekilde kurtarılan sansar, ormanlık alana geri bırakıldı.

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