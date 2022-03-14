İskelede yürüyen kadın dengesini kaybedip denize düştü

Sinop’ta iskelede yürüdüğü sırada dengesini kaybeden kadın, denize düştü. Kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sinop Kalesi karşısındaki iskelede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iskelede tek başına gezintiye çıkan Ayşe T., dengesini kaybederek denize düştü. Kadının bağırışlarını duyan çevredekiler, durumu 112’ye bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte çok sayıda polis sevk edildi. Bir polis, iskele kenarındaki lastikten halat uzatarak kadından halata tutunmasını istedi. Soğuktan neredeyse şoka giren kadın, önce tutunduğu halatla çıkarılmaya çalıştı. Fakat gücü kalmayınca tekrar suya düşen kadın için yaklaşık yarım saatlik müdahaleler sonuç vermeyince bir deniz polisi üzerini çıkartarak buz gibi suya atladı. Deniz polisinin yardımıyla halata ve can simidine bağlanan kadın, düştüğü yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayşe T., Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.