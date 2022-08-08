İş yerinde tavandan dökülen alçı sıva garsonu başından yaraladı

Sinop’ta Meydan Projesi çerçevesinde yıkılan dükkânların yerine yapılan bir lokantanın tavanındaki alçı sıvanın düşmesi sonucu bir kadın garson başından yaralandı.

Sinop’ta Meydan Projesi çerçevesinde yıkılan dükkânların yerine yapılan yeni iş yerlerinde bir lokantanın tavanındaki alçı sıva, su çekmesi sonucu düştü. O anda içerideki garson Elif A. başına gelen parçalarla yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşletmeci İbrahim Küçük, “İki ay önce vali bey ve beraberindekiler iş yerlerini incelediler. Tavanda bir akma vardı. Bunu gösterdik. Fotoğrafını çektiler. Görevli arkadaş ‘tamam biz hallederiz’ dedi. İki ay kadar oldu. O günden beri gelen olmadı. Arkadaşlar içeride çalışırken bomba gibi sesle birden tavan patladı. Arkadaşın biri hafif yaralandı” dedi.

O anlarda içerideki tezgâhın arkasında bulunan aşçı Meryem Bayrak, “Ben yemekleri hazırlıyordum, garson arkadaş da oradaydı. Yukarıda birisi var zannettik. Bir ses geldi, tavan düştü. Arka taraftaydım ben. Arkadaşın başı yarıldı. Büyük parçalar bizim kafamıza düşse belki şu anda hayatta değildik. Arkadaşımın başı yarıldı ama ucuz atlattık. Yaptığımız yemeklerimiz, emeklerimiz heba oldu. Bu korkuyla yolumuza burada devam edebilir miyiz bilmiyorum. Gerçekten berbat bir durum yaşadık” şeklinde konuştu.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.