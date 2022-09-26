İş yeri kurşunlanan market sahibi: “Gerekli ilgiyi göremedim”

Sinop’ta geçen aylarda gündüz vakti iş yeri kurşunlanan market sahibi yine tehditler aldığını belirterek, bu süreçte gerekli ilgiyi görememekten yakındı.

Olay, 5 Haziran’da kent merkezinde meydana geldi. Gündüz vakti insanların yoğun olduğu saatlerde ara sokaktan çıkan iki kişiden biri, elindeki pompalı tüfekle Vural Ali Yütük’e ait markete 3 el ateş etti, sonrasında koşarak yolun başındaki Sinop Adliyesi güvenliğine teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Yütük, daha öncesinde iş yerine kurşun bırakıldığı ve çeşitli telefonlarla tehditler aldığını dile getirerek saldırının başkası tarafından yaptırıldığını öne sürdü. Olayın ertesi günü İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Yütük, bu saldırının yaptırıldığını ve arkasındaki güçlerin bulunmasını istediğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, yürütülen soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren yaşı küçük şahıs suçu üstlenerek "bir daha yapmama" sözüyle serbest bırakıldı. Yütük ise soruşturmanın üzerinin kapandığı, olay öncesi ve sonrasında yaptığı şikâyetlerine gerekli dikkat verilmediği ve olayın arkasındaki kişilerin yakalanmasını istediğini belirtti.

“Yakın zamanda yine tehdit mesajı aldık”

Vural Ali Yütük kendisine yönelik ciddi tehditlerin halen sürdüğünü belirterek, “Geçen günlerde bir saldırıya maruz kalmıştık. Aslında bu saldırıdan önce de Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyetlerimiz olmuştu tehdit edilme konularıyla ilgili. Biz başvuruyu yaptık ama gerekli ilgiyi göremedik. Sonrasında kurşunlanınca olayın ciddiyeti anlaşıldı. Saldıranlar serbest bırakıldı. Yakın zamanda yine tehdit mesajı aldık, ipleri birbirine bağlayıp ağaca asmışlar. Bununla da ilgili tekrar şikâyette bulunduk. Tabii ki biz böyle şeyler yaşansın istemedik hiçbir zaman. Ticaretle uğraşıyoruz, güzel çalışmalarımız var ama hep engelleme ve zorlamayla karşılaşıyoruz” dedi.

Yütük, “Ben devletime güveniyorum, devletin bu konuda bana yardımcı olacağına inanıyorum. Suçluların ve bizim ayağımızın altını kazmaya çalışanların hesabını soracağından eminim” ifadelerini kullandı.