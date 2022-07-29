İnaltı Mağarası bir hafta kapalı kalmasının ardından ziyarete açıldı

Türkiye’nin en büyük ilk 10 mağarası arasında yer alan ve Sinop’un turizm açısından uğrak yerlerinden birisi olan İnaltı Mağarası, hazırlanan gelişim planı nedeniyle yaklaşık bir hafta ziyarete kapalı kaldı. Mağara yapılan görüşmeler sonrasında yeniden elektriği verilerek ziyarete açıldı.

Sinop’ta ziyaretçiler için gezilecek destinasyonların başında gelen Türkiye’nin en büyük 10 mağarası arasında yer alan Ayancık ilçe sınırlarındaki İnaltı Mağarası’nın turizmin en hareketli olduğu günlerde Milli Parklar tarafından ‘gelişim planı hazırlanması ve tadilat edilmesi’ gerekçesiyle elektriği kesildi, bölgedeki yerel işletmeler kaldırıldı. Yaklaşık bir hafta kapalı kalan mağara yapılan görüşmeler sonrasında yeniden elektriği verilerek ziyarete açıldı. Bu süreçte mağarayı gezmeye gelen ziyaretçiler ‘Girilmesi tehlikeli ve yasaktır’ tabelası ile karşılaştı.

Turizm sezonunda böylesine önemli bir yerin plansızca tadilata alınması ve ziyarete kapatılmasına tepki gösteren Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Sinop’ta kurumlar arasında bir iletişim eksikliği var. Zaten şu anda hapishanenin ve meydanın inşaatının devam etmesi nedeniyle gelenleri farklı kaynaklara yönlendiriyoruz. Anladığımız kadarıyla İnaltı Mağarası kapatılmış, köy tüzel kişiliğiyle Milli Parklar arasındaki anlaşma sona ermiş, anlaşamamışlar ve işletmecisiz kalmış. Gerekçe tamam ama bunun çok önceden planlanması ve hazırlıklarının yapılması gerekirdi. Yaz sezonunda buranın kapatılması kabul edilemez. Milli Parklara düşen görev en azından 1 ay daha idare edilmesi ve oranın açık tutulmasının sağlanmasıdır. Bir takım değişiklikler yapılsın ama hep planlama, zamanlama çok önemli. Kesinlikle oranın daha da büyütülmesi lazım ama turizm sezonunda değil” ifadelerini kullandı.

“Gelişim planı hazırlanırken bir kopukluk oldu”

Sinop Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Metin Süren ise, gelişim planı hazırlanırken bazı kopukluklar oluştuğunu ancak yapılan görüşmelerle bu sorunun aşıldığını belirterek, “İlimizin en önemli gezi rotalarından bir tanesi. Milli Parklar tarafından işletilmesi gereken bir destinasyonumuz ancak orayla ilgili gelişim planlaması var. Şimdiye kadar Ayancık Kaymakamlığı ve yerliler tarafından yerel imkânlarla işletiliyordu. Bir kopukluk oldu, bir sıkıntı oldu bu gelişim planı hazırlanırken. Şu anda onları aştık, elektrik açıldı. Tekrar orada köy muhtarlığıyla gelen ziyaretçilerin geri dönmemesi için önlemlerimizi aldık. An itibarıyla hafta sonu açık olacak, diğer taraftan da Milli Parklar gelişim planını hazırlamaya devam edecek” diye konuştu.

75 milyon yaşında

1996 yılında Maden Teknik Arama (MTA) tarafından incelemeye alınan İnaltı Mağarası’nın 300 metrelik bölümü aydınlatılarak 2000’li yılların başında turizme açıldı. Ayancık ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan doğal yapı yaklaşık 650 metre uzunluğa sahip. Yapılan arkeolojik çalışmalarda mağaranın yaşının 75 milyon olduğu ortaya çıktı.